ЗСУ влучним ударом знищили під Бахмутом двох полковників російської армії, командира та начштабу бригади

За останні дві доби ЗСУ знищили під Бахмутом командира та начальника штабу 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, а також офіцера управління 2-го так званого армійського корпусу.

При ударі по пункту управління військами, крім них було вбито ще декілька офіцерів. Про це повідомляли російські воєнкори.

Міноборони РФ також визнало загибель двох російських командирів під Бахмутом. Це – полковники В’ячеслав Макаров та Євген Бровко. Перший був командиром 4-ї мотострілецької бригади, другий – заступником командира армійського корпусу з військово-політичної роботи.