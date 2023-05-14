ЗСУ влучним ударом знищили під бахмутом двох полковників російської армії, командира та начштабу брикади

За останні дві доби ЗСУ знищили під Бахмутом командира та начальника штабу 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, а також офіцера управління 2-го так званого армійського корпусу.

У Кліщіївці ЗСУ влаштували "бавовну" та ліквідували кілька високопоставлених загарбників — tsn.ua

При ударі по пункту управління військами, крім них було вбито ще декілька офіцерів. Про це повідомляли російські воєнкори.  

Міноборони РФ також визнало загибель двох російських командирів під Бахмутом. Це – полковники В’ячеслав Макаров та Євген Бровко. Перший був командиром 4-ї мотострілецької бригади, другий – заступником командира армійського корпусу з військово-політичної роботи.

Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали ударів по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковники та близько 20 солдатів і офіцерів.

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