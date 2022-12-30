ЗСУ вибили окупантів з Новоселівського Луганської області (відео)

Українські військові вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спецпідрозділу Kraken.

ЗСУ вибили окупантів з Новоселівського Луганської області (відео)

Фото: ЗСУ вибили ворога з Новоселівського Луганської області (Getty Images)

“Силами штурмових груп підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході штурму ворог був вибитий із населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон. За підсумками бою селище контролюється українською армією.

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