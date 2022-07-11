ЗСУ завдали удару по базі росіян в окупованому Токмаку на Запоріжжі (фото)

Зазначається, що для знищення ворожих позицій вкотре залучено далекобійну артилерію із Західних поставок.

У місті Токмак Запорізької області Збройні сили України вдарили по тилових позиціях російських загарбників.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Телеграм та публікує відповідні світлини.

В управлінні натякнули, що для знищення ворожих позицій вкотре залучено далекобійну артилерію із Західних поставок. Скоріш за все, мовиться про «Хімарси».

Токмак, Запоріжжя. Дядечко Ленд Ліз з подругою Бавовною розігрівають публіку, перед початком великого «запального» концерту на не складах БК і ПММ – йдеться у публікації.

Інформацію про удар по Токмаку у Міноборони поки що не коментували. // УНІАН