ЗСУ завдали ракетного удару по базі окупантів у Новій Каховці (фото)

Втрати ворога уточнюються.

На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, 28 серпня пролунали вибухи. Меншає російських окупантів та їхньої військової техніки.

Відео та фото події публікують місцеві користувачі соцмереж. За попередніми даними, “прилетіло” по району ГЕС, де була розташована база окупантів.

“Підтверджено ураження бази російських окупантів у Новій Каховці. Цивільне населення не постраждало. Втрати окупанта уточнюються”, – повідомляє Telegram-канал “Оперативний ЗСУ”.

УНІАН