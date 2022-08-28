ЗСУ завдали ракетного удару по базі окупантів у Новій Каховці (фото)

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Втрати ворога уточнюються.

На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, 28 серпня пролунали вибухи. Меншає російських окупантів та їхньої військової техніки.

У окупованій Новій Каховці знову "хлопнуло" по російській базі / фото з соцмереж

У окупованій Новій Каховці знову “хлопнуло” по російській базі / фото з соцмереж

Відео та фото події публікують місцеві користувачі соцмереж. За попередніми даними, “прилетіло” по району ГЕС, де була розташована база окупантів.

“Підтверджено ураження бази російських окупантів у Новій Каховці. Цивільне населення не постраждало. Втрати окупанта уточнюються”, – повідомляє Telegram-канал “Оперативний ЗСУ”.

УНІАН

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