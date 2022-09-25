ЗСУ завдали ударів по 5 складах боєприпасів росіян, базі, штабу і командному пункту

Протягом 25 вересня Збройні сили України “демілітаризували” базу, штаб і п’ять складів боєприпасів російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади з боєприпасами знищено в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.

Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб – у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі. // УНІАН