ЗСУ завдали удару по базі росіян на Херсонщині, де було багато техніки

Партизани передали українським військовим координати цієї російської бази.

Агенти партизанського руху “АТЕШ” передали українським захисникам координати ремонтно-відновлювальної бази російських військ, що розташована в тимчасово окупованій частині Херсонської області, інформує “АТЕШ”.

Зазначається, що Збройні Сили України завдали удару по цій базі в той момент, коли на її території було розміщено велику кількість техніки, яка потребувала ремонту та обслуговування. Українські бійці повністю знищили цю рембазу разом із обладнанням та військовою технікою.

Партизани наголосили, що знищення цього об’єкту росіян порушило їхні можливості відновлювати техніку та знову задіювати її на фронті в Херсонській області. Це також спричинить падіння боєздатності військ РФ та зменшення кількості бронетехніки на цьому напрямку фронту. // Дзеркало тижня