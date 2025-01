ЗСУ завдали удару по командному пункту російського угруповання військ «Курськ»

Сьогодні підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ “Курськ” збройних сил рф у місті Рильськ Курської області.

Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

Далі буде…

Слава Україні!

Today units of the Missile and Artillery Forces of the Defense Forces of Ukraine conducted a strike on a command post of the group of forces Kursk of the Russian Armed Forces in the city of Rylsk, Kursk Oblast.

As a result of the coordinated and precision strike, the enemy’s command and control post was destroyed. This operation is part of a systematic effort to eliminate enemy command posts, disrupting their ability to effectively coordinate combat operations and logistics.

The Defense Forces of Ukraine continue to inflict losses on the occupying forces, degrading their command and control systems and diminishing their offensive potential.

Operations aimed at destroying enemy command posts will persist until Russia’s armed aggression against Ukraine is fully terminated.

To be continued…

Glory to Ukraine!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine