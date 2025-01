ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 3-го АК ЗС РФ в окупованому Світлодарську

10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу зс рф у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об’єктах в Донецькій області. При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.

Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників.

СЛАВА УКРАЇНІ!

SUCCESSFUL HIT!

On January 10th 2025, the Armed Forces of Ukraine conducted a precisе strike on a command post of the 3rd Army Corps in Svitlodarsk, Donetsk region.

This week in the Donetsk region the Armed Forces of Ukraine has conducted a series of strikes on facilities seized by russian invaders. All necessary measures were taken to limit the risk to civilians.

The Armed Forces of Ukaine is prepared to strike russian command and staff.

GLORY TO UKRAINE!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine