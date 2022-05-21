ЗСУ завдяки «наводці» російського пропагандиста знищили техніку окупантів, що зруйнувала міст на Луганщині

На Луганщині нацгвардійці знищили техніку окупантів, якою підірвали Павлоградський міст, а також обстрілювали Сєвєродонецьк. Це сталося завдяки сюжету російських пропагандистів, котрі «допомогли» скоригувати вогонь українських захисників.

«Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого», — написав Гайдай у соцмережах.

Глава ОДА додав, що міст відновлять і «подякував» пропагандистам за те, що «скоригували вогонь».

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У Генштабі ЗСУ уточнили, що артилеристи Нацгвардії блискуче й професійно знищили самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 Тюльпан окупантів.

«Коригувальники української артилерії „навелися“ на ворожу бойову техніку, подивившись оперативний сюжет російського телебачення про те, звідки САУ б’є по мосту. Дякуємо. Продовжуйте й далі так само», — закликали у Генштабі.

21 травня Гайдай повідомив, що російські загарбники знищили міст між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Сполучення між містами попри це наразі є. // НВ