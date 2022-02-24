ЗСУ змушені були завдати артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант
У Гостомелі Київської області українські військовослужбовці дали бій російським окупантам, збили три ворожі гелікоптери із тридцяти чотирьох, передає Новинарня.
Про це о в четвер, 24 лютого, інформує пресслужба Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
“Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені завдати артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася”, – йдеться в повідомленні.
Дані про втрати уточнюються.
Зазначається, що за результатами бою вдалося зберегти максимум живої сили.