ЗСУ знищено щонайменше 15 повітряних цілей росіян: 14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак

5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей:

14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних Сил ЗСУ.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.