ЗСУ знищили 18 російських загарбників і склад боєприпасів окупантів на сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на східному напрямку.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили: особового складу – 18; ББМ – 1; АТТ – 1; мінометів – 1; СПГ – 1; склад з б/п – 1″, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за суботу, 11 червня, на східному напрямку українські військові ліквідували 20 солдат російської армії. // LB.ua