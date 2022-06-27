ЗСУ знищили російський зенітно-гарматний «​Панцирь-С-1» на острові Зміїний

Операція українських сил на острові триває.

Цієї ночі були нанесені 10 влучних уражень ворога на острові Зміїний. Операція українських сил на острові триває. Уражено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів «Панцирь-С-1».

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає LB.ua.

«У Чорному морі продовжується шторм. Сили природи на нашому боці. Але ворог все одно залишився два ракетні кораблі на частуванні. Вони несуть на собі 16 крилатих ракет, спрямованих на територію України. Разом з тим, ми продовжуємо операцію на острові Зміїний», — заявила вона.

За її словами, цієї ночі було нанесено понад 10 влучних уражень по острову. Наразі ще триває розвідка щодо завданих втрат ворогу на острові.

«Але вже зараз маємо перший звіт. Уражено ще один зенітно-гарматний комплекс «Панцирь-С-1″», — додала вона.

Нагадаємо, острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з’явилися на Зміїному 9 червня.