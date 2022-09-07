ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані

Ворог втратив щонайменше 30 осіб.

Сили оборони України завадили спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані Херсонської області.

Захисники знищили баржу з окупантами та бойовою технікою на борту, повідомили в оперативному командуванні “Південь” у фейсбуці.

“Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають 30 окупантів і дві бойові машини піхоти.

“При спробі атакувати наші позиції ударний ворожий гелікоптер К-52 був збитий силами протиповітряної оборони. Запаси боєприпасів ворога зменшено ще на один склад в Бериславському районі”, – додали в ОК.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16-ох крилатих ракет типу “Калібр”. Ворог намагається утримувати займані рубежі, завдає ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони, так і по мирних населених пунктах. Уночі Бериславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії, пʼять ракет реактивної системи залпового вогню “Смерч” випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини. Нікопольський район ворог обстрілював з “градів”, мінометів та важкої артилерії.

Нагадаємо, за минулу добу захисники знищили 460 окупантів, літак і вертоліт. Ще один вертоліт був збитий вранці. // LB.ua