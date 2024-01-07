ЗСУ знищили напівзбудований залізничний міст, цистерни з паливом і транспорт окупантів поблизу Маріуполя

Разом з мостом зруйновані й ворожі плани про залізничне сполучення окупованого Маріуполя з Росією.

Минулої доби українські військові прицільно зруйнували напівзбудований окупантами залізничний міст і ворожу техніку в районі села Гранітного на Донеччині, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вчора ЗСУ прицільним ударом знищило напівзбудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне. Намагались збити, але в якості ефективного російського ППО непогано виступила сама інженерна база. (…) Окремо хочу подякувати нашим сміливцям з Маріупольського спротиву та мешканцям Маріупольського району, які попри смертельний ризик здобули докази і забезпечили супровід для ліквідації важливого військово-логістичного інфраструктурного об’єкта”, – написав Андрющенко.

Він зазначає, що знищений міст був частиною російського плану щодо прокладання залізничного сполучення з окупованого Маріуполя до РФ. Тепер запуск прямої залізниці з Росії – питання закрите надовго. А в якості бонуса через сильне намагання росіян збити українські засоби ураження вдалося встановили місце розташування нових батарей ворожої ППО в Маріупольському районі – координати вже передані відповідним службам, додав Андрющенко. // Дзеркало тижня