ЗСУ зруйновали міст між Ясиноватою та Горлівкою: це вплине на логістику окупантів (фото)

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про удар ЗСУ на Донецькому напрямку.

На Донецькому напрямку між Ясиноватою та Горлівкою підірвали міст, руйнування серйозні. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У РФ виникнуть серйозні проблеми через зруйнований міст між Ясиноватою та Горлівкою / фото t.me/andriyshTime

У РФ виникнуть серйозні проблеми через зруйнований міст між Ясиноватою та Горлівкою / фото t.me/andriyshTime

Він зазначив, що це ускладнить логістику окупантів.

“Міст між Ясиноватою та Горлівкою трохи втомився. Не без втручання невідворотньої сили відплати від Збройних сил України. Це значно ускладнює логістику окупантів”, – повідомив Андрющенко.

Він пожартував, що не обійшлося “без бонусу”. “Міст приліг одразу на автівку “Ахмата”. Нажаль, тік-току не знайти з цього приводу. Мабуть, на перемогу не тягне”, – зазначає він.

Йдеться про загін кадировського спецназу “Ахмат” з Чечні, який “любить” записувати відео для Тік–току, щоб похвалитися своїми “досягненнями”.

На розміщених фото видно, що міст не просто пошкоджений, а зруйнований, тобто про пересування ним не може йти мова.

Міст між Ясиноватою та Горлівкою трохи "втомився" через удар ЗСУ / фото t.me/andriyshTime

Міст між Ясиноватою та Горлівкою трохи “втомився” через удар ЗСУ / фото t.me/andriyshTime

Значення мосту між  Ясиноватою та Горлівкою

Як відомо, через цей міст пролягав короткий маршрут, яким окупанти користувалися для швидкого проїзду з окупованої Горлівки до окупованого Донецька. Також Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, де окупанти посилили атаки останніми днями. Поки в Генштабі не повідомляли офіційно про знищення цього мосту. // УНІАН

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