ЗСУ зупинили наступ окупантів на Слов’янському напрямку

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Знищено ще чотири танки супротивника, зазначили в Міноборони.

Збройні сили України зупинили наступ російських окупантів та відкинули супротивника на Слов’янському напрямку.

ЗСУ зупинили наступ ворога на Слов'янському напрямку, окупанти зазнали втрат / фото facebook.com/28brigade

ЗСУ зупинили наступ ворога на Слов’янському напрямку, окупанти зазнали втрат / фото facebook.com/28brigade

Відбито сім ворожих атак, знищено, зокрема, вісім бойових броньованих машин та три авто, розповів спікер українського Міноборони Олександр Мотузяник.

«Армія Росії наступала у напрямах Великої Комишувахи, Вернопілля, Дібровного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили сім російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи…», — зазначив речник. // УНІАН

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