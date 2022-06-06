ЗСУ зупинили наступ окупантів на Слов’янському напрямку

Знищено ще чотири танки супротивника, зазначили в Міноборони.

Збройні сили України зупинили наступ російських окупантів та відкинули супротивника на Слов’янському напрямку.

Відбито сім ворожих атак, знищено, зокрема, вісім бойових броньованих машин та три авто, розповів спікер українського Міноборони Олександр Мотузяник.

«Армія Росії наступала у напрямах Великої Комишувахи, Вернопілля, Дібровного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили сім російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи…», — зазначив речник. // УНІАН