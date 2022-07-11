ЗСУ звільнили село Іванівка та завдали удару по командним пунктам противника на Херсонщині
Військові налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.
Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.
Про це повідомляє 60-та окрема піхотна бригада.
«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», — йдеться в повідомленні.
Наразі українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що українські захисники завдали удару парою штурмовиків по скупченню противника в Херсонській області. Вражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували. // LB.ua