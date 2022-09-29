ЗСУ звільняють Луганщину та беруть у полон свіжих «мобіків» – Центр стратегічних комунікацій

Сили оборони також сковують ворога на Херсонщині, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

Збройні сили України почали звільняти Луганщину та брати у полон свіжомобілізованих росіян.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Українські захисники не зупинилися на звільнених територіях Харківщини та продовжили звільняти рідну землю від загарбників. ЗСУ продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують лиманське угруповання росіян. Також українська армія почала визволяти Луганську область”, – поінформували у Центрі.

Зазначається, що зараз сили оборони сковують ворога і на Херсонщині, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

“Перші свіжомобілізовані росіяни – уже в полоні українських військових. Російське командування кинуло на фронт непідготовлених і небоєздатних “мобіків”, – зазначають у Центрі стратегічних комунікацій. // УНІАН