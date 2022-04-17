Зупинки на блокпостах: чи законні огляд речей, перевірка телефону, вручення повісток

На вулицях українських міст та сіл з початку війни з’явилося тисячі блокпостів. Як потрібно поводитись при перетині блокпостів, наскільки законні перевірки документів, телефону, вручення повістки, розбиралися журналісти.

Якщо вас зупинили на блокпосту

Якщо ви під’їжджаєте до блокпоста на автомобілі потрібно зменшити швидкість, вимкнути фари, включити «аварійку».

Заздалегідь підготувати документи для перевірки. Непотрібно нервувати, скандалити із ЗСУ, теробороною чи поліцією. Виходити з машини на блокпосту можна лише з дозволу військових.

Відповідати на поставлені військовими чи представниками тероборони запитання. Такі запитання як, наприклад, де проживає людина, звідки їде, куди. Формально перелік питань нічим не регламентований, але їх можуть задавати з метою виявити диверсантів, підозрілих людей. Питання можуть задавати, і щоб зрозуміти рівень знання української мови.

Що законно можна перевіряти на блокпостах

Порядок перевірок регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану». Згідно з цією постановою військові на блокпостах мають право проводити огляд людей та транспортних засобів, відчиняти двері автомобіля та багажник. Допускаються такі дії як поплескати по тілу для перевірки на наявність зброї, застосування металошукача.

Важливо під час воєнного стану завжди носити з собою документи, що засвідчують особу. Згідно зі статтею 263 Кодексу України про адміністративні порушення для встановлення особи, а також для з’ясування обставин правопорушення будь-яка людина може бути затримана на строк до 3 діб. Важливо пам’ятати, що представники ЗСУ чи тероборони не мають на блокпостах засобів для верифікації електронної версії документів, тому навіть якщо документ, що посвідчує особу доступний в додатку «Дія» варто носити з собою паспорт громадянина в паперовому вигляді чи ID картку.

Чи можуть перевіряти телефони, фотоапарати, відеокамери

Фотографування, відеознімка військових, блокпостів заборонена. Тому при наближенні до блокпостів і на блокпостах не потрібно діставати телефон і якщо пролунав дзвінок, варто не брати трубку. Автомобілістам, тимчасово заборонено користуватись відеореєстраторами. У разі підозри на блокпосту можуть перевірити телефон, фотоапарат, відео на предмет знімання заборонених об’єктів. А якщо встановлено, що з’йомка велася, їх можуть відібрати.

Чи можуть забрати автомобіль на блокпостах

Якщо на блокпостах у вас забирають автомобіль, потрібно вимагати на це офіційного дозволу військового керівництва, документу у вигляді спеціального акту засвідченого командуванням не нижче за командира частини. Кожен автовласник, у якого забрали автомобіль, має право на відшкодування вартості авто, якщо у нього є такий акт.

Чи можуть вручати повістки на блокпостах

Як ми писали про це раніше оскільки в законі не прописано, де заборонено вручати повістки, вручати їх можуть в будь-якому місці, в тому числі на блокпостах. // ТСН.ua