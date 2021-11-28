Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 28 листопада 2021 року

Минулої доби, 27 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями.

З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку МАР’ЇНКИ ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу ПІВДЕННОГО російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік ЗОЛОТОГО-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

В районі НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Впродовж поточної доби, 28 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3278 транспортних засобів, 3598 осіб, а також виявлено 46 адміністративних правопорушень та розкрито 22 злочини.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 955 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 757 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 7,5 гектарів території та передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation