Звезда «Сватов» украинцам: «Нам закрывают глаза и уши, но мы слышим и видим ваше горе, нам стыдно» (видео)

Агтер признался, что испытывает стыд и позор за действия, которые осуществляет сейчас Россия в Украине.

Популярный российский актер, которого зрители знают по роли Сан Саныча в комедийном сериале «Сваты», Александр Феклистов обратился к украинским коллегам со словами солидарности из-за войны, которую развязала РФ.

Обращение знаменитости опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на личной странице в Twitter.

Артист признался, что испытывает стыд и позор за действия, которые осуществляет сейчас Россия в Украине. Он отметил, что пропагандисты пытаются закрыть гражданам РФ глаза и уши, однако ото всех правду скрыть невозможно.

В видео Феклистов так же вспомнил родного дядю, который погиб во время Второй мировой войны под Киевом.

«Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпит сейчас Украина… Мой дядя, Валентин Моисеевич, во время Второй мировой войны погиб под Киевом. Вернее, пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько», – поддержал Украину Феклистов.

Также актер вспомнил воспитательницу из детского сада, которая давила на глаза детям, чтобы те заснули во время тихого часа. Он сравнил ее с кремлевскими рупорами, которые заставляют россиян поверить в их «правду».

«Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Тем не менее мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность… Мы с вами», – высказался артист.

Отметим, в отличие от Федора Добронравова, главного героя «Сватов», выступавшего за оккупацию Крыма, Феклистов еще в 2014 году поддержал Украину. Тогда он подписал письмо «Мы с вами» в знак солидарности с украинцами. // УНИАН