Звільнення Кінбурнської коси дозволить розблокувати порти Миколаєва та Херсона

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Звільнення Кінбурнської коси дозволить ЗСУ покращити свої позиції у Чорному морі, а також розблокувати роботу портів у Миколаєві та Херсоні.

Українські військові проводять операції для звільнення Кінбурнської коси на лівому березі Дніпра, що формально належить до Миколаївської області. З неї контролюються порти у Миколаєві, Херсоні та Очакові. Про це повідомляє Defense Express.

бої за Кінбурнську косу

Кінбурнська коса може стати черговою поразкою ЗС РФ

Якщо Силам оборони вдасться відвоювати Кінбурнську косу, це означатиме чергове посилення позицій України в Чорному морі. Оскільки ця коса не просто територія на півдні. Нині вона має стратегічне значення, оскільки на ній “замикаються” виходи з портів “Херсон”, “Миколаїв”, “Ольвія” та “Ніка-Терра”. З позицій на Кінбурнській косі ЗС РФ постійно обстрілювали портопункт в Очакові.

Географічне положення Кінбурнської коси, зокрема селища Геройське, зображення з відкритих джерел

Географічне положення Кінбурнської коси, зокрема селища Геройське, зображення з відкритих джерел

У Мінінфраструктури не відкидають, що “зернова угода” може розширитися і на Микільські порти. У Херсоні адміністрація порту вже вивчає питання поновлення його роботи. У виданні вважають, що Україна вже перемогла в цій битві, оскільки Чорноморський флот РФ не прибув на бій. Кораблі окупантів майже не виходять у море після атак на флот дронами-камікадзе.

Поразка на Кінбурнській косі стане для ЗС РФ ще більшою поразкою, ніж на острові Зміїний. Миколаївський порт — найбільший в Україні за обсягами перевалки вантажів. Тому його відновлення роботи стане ударом по окупантах. // Фокус

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