11-летняя москвичка преподнесла бабушке «сюрприз» в виде ножевых ранений

В Москве внучка нанесла несколько ножевых ранений собственной бабушке. Это произошло в квартире.

75-летняя пенсионерка услышала от подошедшей к ней 11-летней родственницы просьбу закрыть глаза, так как она подготовила некий сюрприз. Женщина послушалась, а затем получила три удара кухонным ножом.

Как передает Telegram-канал «112», девочка попала бабушке в плечо и голову. После этого она ушла в свою комнату. Вышла она уже оттуда после приезда полиции. // МК