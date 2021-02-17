14-летнего дзюдоиста в Туркменистане избили и бросили умирать на улице за отказ проиграть на соревновании курсанту МВД

В Туркменистане 14-летний дзюдоист Сулейман Турсунбаев отказался проиграть курсанту МВД Туркменистана на соревнованиях. После победы он был похищен неизвестными, забит до смерти и брошен умирать на улице, сообщает независимый ресурс Turkmen.news.

Родители погибшего подростка записали обращение к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и требуют наказать виновных, отмечает «Настоящее время«.

«Нашего сына избила группа людей, до него невозможно было дотронуться, он говорил, что у него болит все тело, – говорят в видео родители Сулеймана. – Они превратили его печень в месиво, у него был треснут череп».

«Наш сын мечтал поднять флаг Туркменистана в Америке, став чемпионом, он говорил, что ему потом пожмет руку сам президент Туркменистана, – говорит мама Сулеймана. – Я требую справедливости и наказания виновных по всей строгости закона!»

По данным журналистов, Турсунбаев — уроженец села Ак-гала Куняургенчского района Дашогузской области. После окончания шестого класса он был принят в спортивный интернат олимпийского резерва, где готовят спортсменов по вольной борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, футболу и другим видам спорта. Трагедия произошла в начале февраля на турнире в Бахарденском районе Ахалской области. Перед финальной схваткой на турнире Сулейману сказали, чтобы он проиграл сопернику, курсанту МВД. Но юноша отказался это сделать и стал чемпионом в своей весовой категории.

Сразу после соревнований неизвестные молодые люди спортивного телосложения напали на тренера и жестоко его избили, а Сулеймана увезли в неизвестном направлении. Подростка жестоко избили и бросили на улице умирать. Его обнаружили случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь. Турсунбаева доставили в одну из больниц Ашхабада, но там врачи отказали в помощи подростку и сказали везти его в больницу по месту жительства, за 500 с лишним километров. Спортсмена доставили в районную больницу в Куня-Ургенче, но там он скончался через несколько дней.

После публикации материала о Турсунбаеве редакция Turkmen.news получила анонимное сообщение, что соперником юноши якобы был родственник жены Сердара Бердымухамедова, сына главы государства. Однако журналисты подчеркивают, что не могут подтвердить эту информацию.

«Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Тот же источник сообщил, что прокуратуре дано указание не расследовать убийство, потому что Сулейман якобы неудачно упал и ничего серьезного с ним не произошло», – пишет издание.

В пятницу, 19 февраля, группа граждан Туркменистана, проживающих в США, планирует провести пикет перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке из-за жестокого убийства 14-летнего дзюдоиста. Организатор пикета Ольга Чарыева заявила, что соотечественники будут требовать от властей Туркменистана объективного расследования этого жуткого убийства и справедливого суда над виновными.

«Мы не хотим, чтобы это преступление повесили на случайного человека под давлением и под угрозами, как это часто бывает. Мы требуем выяснить, кто был тем соперником Сулеймана, какое отношение он имеет к тем, кто так жестоко расправился с подростком, кто стоял за ним», – подчеркнула она.