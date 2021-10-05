16-летняя россиянка родила в уличном туалете, задушила ребенка и умерла

В Краснодарском крае 16-летняя девушка родила в уличном туалете, задушила новорожденного, после чего скончалась от потери крови.

Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Славянске-на-Кубани. Подросток встречалась с парнем постарше, но отношения продлились недолго. Через какое-то время после расставания она узнала, что беременна. Она долго скрывала свое положение от матери, но в итоге прятать живот оказалось невозможно. Женщина не стала ставить дочь на учет в женскую консультацию.

23 сентября у девушки начались схватки. Она родила в уличном туалете во дворе дома.

«Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся, — рассказывает источник издания. — Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение».

Даже после этого мать не вызвала медиков. Боли мучали девочку три дня, в итоге она умерла.

«Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно, — говорит собеседник издания. — Но когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в скорую. Однако медики только зафиксировали смерть и сообщили обо всем в полицию».

Полиция проводит проверку.

«По некоторым данным, еще во время беременности дочери женщина колола ей препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными — малыш появился на свет в сроке 5-6 месяцев. Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной», — говорят правоохранители. // ZNAK