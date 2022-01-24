17-летний россиянин зарезал мать, отчима и сестру 14-летней подруги по ее «заказу»

Родители девочки были против ее отношений с парнем.

В России произошло жуткое тройное убийство. В своем доме были зарезаны 38-летний мужчина, 35-летняя женщина и 10-летняя девочка с инвалидностью. Оказалось, 14-летняя девочка «натравила» парня на своих отчима, мать и сестру, вместе они продумали и воплотили в жизнь ужасную поножовщину.

По информации российских СМИ, инцидент произошел в Омской области. Сначала девочка пыталась обмануть полицию.

Так, 22 января стало известно, что в одном из сел Омской области 14-летняя девочка привела к соседям 6-летнего брата и рассказала о том, что на ее семью напал какой-то мужчина. В доме, где живет россиянка, полиция нашла три трупа. От ножевых ранений скончались отчим, мать и сестра девочки.

Сначала полиция составила фоторобот и искала мужчину, который якобы зарезал троих человек. Однако вскоре 6-летний мальчик, на глазах которого убили его родителей и сестру, рассказал правоохранителям всю правду.

Оказалось, 14-летняя девочка «натравила» своего 17-летня парня на семью. Мать и отчим были против ее отношений с юношей, а сестра, которая имела проблемы со здоровьем, ее раздражала, ведь за девочкой нужно было ухаживать. Парень проникся «страданиями» своей юной избранницы.

Он взял штык-нож для забоя животных, а девочка открыла ему двери. В живых после жуткой резни остался только мальчик — 6-летний брат россиянки, которого она решила не убивать.

Девочку и ее парня задержали, в содеянном они сознались. Против них возбудили уголовное дело. // УНИАН