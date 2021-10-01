19-летний TikTokер, скрываясь от полиции, убил себя и трех пассажиров

19-летний блогер и трое его пассажиров скончались на месте аварии.

По заявлению правоохранителей, молодой житель Сан-Антонио, штат Техас, погиб в автокатастрофе около 1:25 утра в воскресенье, 26 сентября (по местному времени), во время полицейской погони, пишет People.

Скриншот, instagram.com/gabenotbabee

Скриншот, instagram.com/gabenotbabee

Салазар ехал за рулем Chevrolet Camaro 2014 года выпуска по шоссе US 83. Его пыталась остановить полиция, однако блогер на требование не отреагировал, а затем съехал в канаву, врезался в несколько деревьев, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.

Салазар, а также трое пассажиров — 41-летний Хосе Луис Хименес-Мора, 23-летний Хосе Молина-Лара и 36-летний Серхио Эспиноза-Флорес — погибли.

Габриэль Салазар вел TikTok-страницу под ником @gabenotbabe, на которую были подписаны более 2,2 миллиона человек, а также Instagram-аккаунт с 807 тысячами подписчиков.

Свой последний пост в Instagram блогер выложил в субботу. На фото Салазар позирует с автомобилем.

Родные тиктокера на краудфандинговой платформе GoFundMe, где открыли сбор средств на похороны, написали, что не хотят вдаваться в подробности аварии, потому что им трудно даже говорить о произошедшем. // УНИАН

Like

Метки:

Читайте также: