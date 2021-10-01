19-летний TikTokер, скрываясь от полиции, убил себя и трех пассажиров

19-летний блогер и трое его пассажиров скончались на месте аварии.

По заявлению правоохранителей, молодой житель Сан-Антонио, штат Техас, погиб в автокатастрофе около 1:25 утра в воскресенье, 26 сентября (по местному времени), во время полицейской погони, пишет People.

Салазар ехал за рулем Chevrolet Camaro 2014 года выпуска по шоссе US 83. Его пыталась остановить полиция, однако блогер на требование не отреагировал, а затем съехал в канаву, врезался в несколько деревьев, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.

Салазар, а также трое пассажиров — 41-летний Хосе Луис Хименес-Мора, 23-летний Хосе Молина-Лара и 36-летний Серхио Эспиноза-Флорес — погибли.

Габриэль Салазар вел TikTok-страницу под ником @gabenotbabe, на которую были подписаны более 2,2 миллиона человек, а также Instagram-аккаунт с 807 тысячами подписчиков.

Свой последний пост в Instagram блогер выложил в субботу. На фото Салазар позирует с автомобилем.

Родные тиктокера на краудфандинговой платформе GoFundMe, где открыли сбор средств на похороны, написали, что не хотят вдаваться в подробности аварии, потому что им трудно даже говорить о произошедшем. // УНИАН