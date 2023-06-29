28-річна віце-президент «Локо-Банку» розбилась насмерть, випавши з вікна московської квартири

Віце-президент “Локо-Банку” 28-річна Крістіна Байкова розбилася, випавши з вікна московської квартири, повідомляє Baza. Як зазначає канал, там дівчина перебувала разом із знайомим.

Байкова випала із вікна квартири на Ходинському бульварі увечері 23 червня. Від отриманих травм дівчина померла на місці, зазначає видання The Insider.

У цей час у квартирі на одинадцятому поверсі також був її знайомий — 34-річний Андрій. За словами чоловіка, дівчина сама покликала його випити. Він також розповів, що дівчина “вийшла на парапет і зірвалася вниз”, пише Baza.

Минулого року віце-президент «Лукойлу» Равіль Маганов загинув через падіння з вікна московської лікарні.