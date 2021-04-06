32-летняя россиянка, родившая от 13-летнего любовника, получила срок

Женщина занималась сексом с подростком два года

В Пермском крае вынесли приговор 32-летней женщине, которую уличили в интимной жизни с подростком. Отношения начались в период, когда школьнику было всего 12 лет, более того, она успела родить от юного любовника, хотя была замужем за другим мужчиной.

Суд состоялся в городе Березники. По приговору суда женщина проведет в колонии общего режима один год и восемь месяцев, передает сайт 59.ru

Замужней женщине приглянулся друг ее сына, которому на тот момент было 12 лет. По словам родственников школьника, она вынудила мальчика заниматься с ней сексом, угрожая суицидом и шантажируя тем, что все расскажет его матери.

Впоследствии женщина переехала в Пермь, однако подросток продолжал периодически ее навещать. В какой-то момент школьник решил полностью заблокировать любовницу, после чего та начала названивать его матери. Родственники заподозрили неладное, и мальчик рассказал о романе с матерью друга. Родители написали заявление в полицию.

Вскоре выяснилось, что отношения между взрослой женщиной и подростком зашли так далеко, что та забеременела и в 2020 году родила девочку от школьника. Факт родства подтвердила экспертиза ДНК.

Сейчас ребенка воспитывают муж осужденной и бабушка. При этом мужчина остался недоволен приговором и заявил, что он будет обжалован. Также он обвинил родственников подростка в вымогательстве и желании отобрать у них девочку. // МК