55 китайських моряків загинули після того, як атомний підводний човен «потрапив у пастку, призначену для захоплення британських і американських суден у Жовтому морі»

Підводний човен Військово-морського флоту армії Китаю в серпні 2023 року, ймовірно, потрапив у пастку для британських та американських суден у Жовтому морі.

Про це пише газета Daily Mail із посиланням на джерела, близькі до розвідки Великої Британії. Як зазначає видання, внаслідок інциденту могли загинути 55 китайських моряків. Влада КНР інформацію про загибель підводного човна та моряків не підтверджує.

За словами джерел Daily Mail, імовірна катастрофа сталася 21 серпня в Тайванській протоці. Дані британських розвідників, на які посилається газета, кажуть, що внаслідок надзвичайної події загинули 55 членів екіпажу: 22 офіцери, семеро курсантів, девʼять старшин, а також 17 матросів. Daily Mail зазначає, що серед загиблих – і капітан китайської військової субмарини Сюе Юн-Пен.

«Наскільки ми розуміємо, смерть викликана гіпоксією через несправність системи на підводному човні. Підводний човен зіткнувся з ланцюговою і якірною перешкодою, що використовується ВМС Китаю для відловлювання підводних човнів США та їхніх союзників. Це призвело до збоїв у системах, на ремонт і випливання пішло шість годин. Бортова киснева система отруїла екіпаж після катастрофічної відмови», – йдеться у публікації.

За даними газети, Пекін, імовірно, відмовився запросити міжнародну допомогу для постраждалого підводного човна, зазначає Радіо Свобода.

Офіційний представник Міноборони КНР У Цянь назвав «абсолютною брехнею» інформацію про загибель китайських військових. Відомство не підтверджує цю інформацію, наголошуючи, що не зуміло виявити будь-яких доказів аварії підводного човна.