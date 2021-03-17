60-летний россиянин изнасиловал 11-летнюю падчерицу и 8-летнюю соседку

В Следственном комитете по Астраханской области сообщили о завершении расследования уголовного дела против 60-летнего астраханца, которого обвиняют в изнасиловании двух девочек.

Всего в уголовном деле 39 эпизодов, передает Хронометр.

Впервые о насилии стало известно в июле 2020 года. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что 8-летнюю девочку изнасиловал ее 60-летний сосед. Подозреваемого задержали. Позднее выяснилось, что насиловал он и свою падчерицу. Причем происходило это с 2008 года, когда девочке исполнилось 11 лет. Он насиловал ее на протяжении трех лет.

Мужчину поместили в СИЗО, где он попытался покончить с собой. Из камеры его доставили в больницу, где он спустя несколько дней скончался. Однако уголовное дело все равно передали в суд. // МК