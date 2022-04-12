Після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.

Про це повідомляє Yle.

Зазначено, що лише 6% респондентів вважає, що РФ не становить загрози для Фінляндії й лише 5 частина вважає Росію частиною європейської культури. Та попри це на думку фінів, проблема не в росіянах, а в керівництві держави-агресора.

Так, згідно з результатами опитування, 58% громадян Фінляндії переконані, що населення РФ це “приємні люди”, тоді як 5 частина з цим твердженням не згодна. Решта — не впевнені.

Дані були зібрані в березні поточного року. В опитуванні взяли участь 2000 осіб.