Про це повідомляє Yle.

Карикатура

«Тяжело, Иосиф?» — карикатура из газеты Mirror. Советское военное командование планировало захватить Финляндию за 20 дней, чтобы сделать подарок на день рождения Сталину 21 декабря. Но военная кампания против финнов превратилась для Красной армии в кошмар

Зазначено, що лише 6% респондентів вважає, що РФ не становить загрози для Фінляндії й лише 5 частина вважає Росію частиною європейської культури. Та попри це на думку фінів, проблема не в росіянах, а в керівництві держави-агресора.

Так, згідно з результатами опитування, 58% громадян Фінляндії переконані, що населення РФ це “приємні люди”, тоді як 5 частина з цим твердженням не згодна. Решта — не впевнені.

Дані були зібрані в березні поточного року. В опитуванні взяли участь 2000 осіб.