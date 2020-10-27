87-летняя женщина обокрала ресторан, взломав окно топором

В Чехии полиция задержала 87-летнюю жительницу Остравы, которая совершила кражу со взломом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Как пишет издание, пожилая дама проникла в закрытый в связи с карантином ресторан, сломав окно топором. За преступление, совершенное в условиях чрезвычайного положения, нарушительнице грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ограбление в районе Острава-Забржег было совершено в конце прошлой недели. Полиция приехала после того, как в ресторане сработала сигнализация. На месте правоохранители обнаружили поврежденные двери и сломанное окно; на подоконнике лежал топор.

Полиции грабительница, находившаяся в момент приезда патруля еще внутри здания, заявила, что ей нужны были сигареты.