Адекватные журналисты РФ потребовали освобождения редактора «Медиазоны». Его задержание – попытка устрашения независимых СМИ

Редакции СМИ выступили в поддержку главного редактор «Медиазоны» Сергея Смирнова, задержанного в субботу на прогулке с маленьким сыном. Журналисту вменяется участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), при этом в день протестов 23 января Смирнов был дома.

Союз журналистов России (СЖР) следит за ситуацией и запросит информацию у руководства МВД, сообщил ТАСС в субботу председатель СЖР Владимир Соловьев. При необходимости наши юристы организации окажут Смирнову помощь.

Издание «Проект» назвало задержание главреда «Медиазоны» «возмутительным давлением на журналистов и свободу слова». «До сих пор власти накануне митингов задерживали и запугивали только политиков и участников митингов. Теперь хотят запугать журналистов, чтобы они не выполняли свой долг и не писали о протестах», — говорится в заявлении редакции. Журналисты пообещали освещать следующую акцию 31 января «во что бы то ни стало».

«Медуза» считает задержание Смирнова новым уровнем давления властей на журналистов в России. «К вороху законов, прямо ограничивающих свободу слова, теперь добавились акции устрашения в исполнении полиции. Читателей буквально пытаются лишить возможности получать информацию из независимых источников», — заявили в редакции издания, пообещав добиваться возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности против задержавших Смирнова силовиков.

Редакция «Важных историй» считает задержание главреда «Медиазоны» необоснованным и политически мотивированным и расценивает его как давление на работу журналистов независимых медиа.

«Новая газета» потребовала немедленного освобождения Смирнова, назвав его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.

Телеканал «Дождь» назвал обвинениями в адрес коллеги абсурдными и потребовал освободить журналиста. «Цель этого задержания очевидна — запугать Сергея Смирнова, всю редакцию «Медиазоны» и всех журналистов, которые освещают протесты в России», — говорится в заявлении редакции.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в своем Telegram-канале, что Смирнов был задержан «под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом», подчеркнув, что это произошло на глазах пятилетнего сына журналиста во время прогулки. «Те обвинения, по которым Сергей Смирнов был задержан, являются полностью выдуманными и не соответствуют действительности. Это означает, что задержание главного редактора и журналиста носят иной, внеправовой характер», — пишет Венедиктов.

Редакция The Bell считает задержание Смирнова недопустимым и опасным прецедентом. «Обстоятельства задержания журналиста, вышедшего из дома на прогулку с маленьким ребенком, не оставляют сомнений в том, что мы имеем дело с попыткой давления и воспрепятствования профессиональной деятельности. Журналисты не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы», — подчеркнули в издании.

Проект «Аvtozak Live» назвал задержание Смирнова «элементом политического давления» и расценивает его как «силовую атаку на свободу информации и прессы». «Мы убеждены в невиновности Сергея Смирнова и считаем, что он должен быть немедленно освобожден. Оказание давления на редакторов и сотрудников независимых изданий является недопустимым и неприемлемым проявлением цензуры», — заявили в редакции.

«Тайга.инфо» отмечает, что по аналогии со Смирновым преследованиям могут подвергнуть не только журналистов, «которые работают «на передовой», но и любого гражданина России. Вас, ваших родителей или детей».

Baza считает, что дело Смирнова «должно быть разобрано публично и в правовом поле». «Никаких оснований для того, чтобы подозревать его в совершении этого преступления мы, как коллеги, не видим. Если у следствия есть убедительные доказательства его вины, — они должны быть предоставлены общественности. В противном случае Сергей должен быть освобождён, а лица, причастные к его неправомерному задержанию, наказаны», — пишет издание.

В поддержку Смирнова также выступили «МБХ медиа», студенческий журнал DOXA, «Открытые медиа», «Такие дела», «Холод». // NEWSru.com