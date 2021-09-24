«Афророссиянин» с «коллегами» развели футбольный клуб из Италии на 800 тысяч евро

В Санкт-Петербурге задержали банду выходцев из Западной Африки, которая присвоила 800 тысяч евро известного итальянского футбольного клуба.

Об этом сообщает spbvedomosti.ru.

По версии следствия, гражданин России (уроженец Буркина-Фасо) и трое граждан Нигерии придумали схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского «Нордшелланда» (этот клуб в свое время играл против «Шахтера» в Лиге чемпионов).

По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда (предположительно — «Сампдория»). Мужчины обратились к своему знакомому, нелегально проживавшему в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя, указав там вместо имени аббревиатуру FC, вместо фамилии — название клуба-потенциального продавца. На этот документ в петербургском банке открыли лицевой счет, а итальянский клуб в итоге перевел туда 800 тысяч евро.

Вскоре правоохранители вышли на следу мошенников и задержали их в Мурино Ленинградской области. Причем в момент задержания один из них попытался спрятаться с внешней стороны балкона 17-го этажа. Полицейские в последний момент сумели удержать его и поднять обратно. Тем самым спасли ему жизнь.

В ходе обысков изъяты миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, а также электронные носители информации. Часть похищенных денег соучастники успели потратить. На сумму свыше 57 миллионов рублей (примерно 670 тысяч евро) наложен арест. Все четверо фигурантов заключены под стражу. Смышленные парни… // Степан ПАК, «ФАКТЫ»