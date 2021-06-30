Албания подозревает в шпионаже двух россиян, находившихся в стране во время международных военных учений

Албания подозревает в шпионаже двух граждан России, которые находились в стране во время международных военных учений Defender Europe 21.

Об этом пишет Еuronews.al, передает УНН.

Прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова.

Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021 года. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влера. Но позже в албанских стражей порядка возникли подозрения относительно цели его пребывания в стране во время проведения в Албании, в том числе на побережье, учений Defender Europe 21. 10 мая россиянин был депортирован пограничной полицией.

Второй российский гражданин, Черкасов, въехал в Албанию 12 мая. Стало известно, что он заявил, что его пунктом назначения является город Дуррес в то время, когда там проводились учения Defender Europe 21. Этот факт вызвал сомнения в истинной цели прибытия россиянина в Албанию.

После проверки вещей Черкасова было виявилен дрон, который ему не позволили провезти.

В течение трех дней своего пребывания в Албании (в Тиране и Дурресе) россиянин находился под постоянным наблюдением, и сведения обо всех его передвижения и о лицах, с которыми он встречался, были переданы следствию.

Албания была одной из 16 стран, где проходили многонациональные военные учения Defender Europe 21 (“Защитник Европы 21”). Обучение на нескольких локациях в Албании продолжались с 1 мая по 14 июня.