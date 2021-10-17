Американського мільярдера засудили до довічного ув’язнення за вбивство подруги

Мільярдера та американського спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста засудили до довічного ув’язнення за вбивство своєї найкращої подруги Сьюзен Берман у 2000 році.

Про це повідомило міжнародне інформагентство Reuters.

Як сповіщалось, 18 вересня суд присяжних у Каліфорнії визнав американського спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста винним у вбивстві своєї найкращої подруги Сьюзен Берман у 2000 році.

Дерста заарештували у березні 2015 року за підозрою у вбивстві Берман, яку знайшли з простреленою головою в її будинку. Тоді поліціянти збиралися допитати жінку у справі про зникнення дружини підприємця Кетлін. Дружина Дерста зникла за загадкових обставин у 1982 році, та згодом її визнали померлою.

Прокуратура стверджує, що чоловік убив Берман, щоб її не допитали слідчі, що займалися справою про зникнення його дружини Кетлін.

На засіданні Дерст сидів в інвалідному візочку, адже у чоловіка рак сечового міхура. Він також був у масці та мав планшет, на якому було видно слова судді під час читання вироку.

14 жовтня Роберта Дерста засудили до довічного ув’язнення без умовно-дострокового звільнення. Він свою вину не визнав.

Родичі Сьюзен Берман намагались переконати Дерста, щоб він розповів, де сховав тіло дружини. Однак відповіді не отримали.

Зауважимо, вбивство Берман — не перше, за яке судять Дерста. У 2003 році він повідомив поліції, що вбив і розчленував свого сусіда. Він стверджував, що застрелив чоловіка і в паніці порізав його. Дерст переконував, що вбивство відбувалося для самозахисту. У 2004 році суд присяжних виправдав мільйонера. // Букви