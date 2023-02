Американські військові збили ще один неопізнаний об’єкт

Американські військові збили ще один літальний об’єкт над озером Гурон у неділю.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника і конгресменів.

Американський чиновник заявив, що збиття непізнаного об’єкта відбулося “за вказівкою” президента Джо Байдена, пише видання.

Ця операція стала третім днем поспіль, коли над повітряним простором Північної Америки збивають непізнаний об’єкт.

Член Палати представників від штату Мічиган, демократка Елісса Слоткін заявила в неділю, що операцію зі збиття об’єкта над озером Гурон проводили пілоти ВПС США і Національної гвардії.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv

“Велика робота всіх, хто виконував цю місію як у повітрі, так і в штабі. Нас усіх цікавить, що саме це був за об’єкт і його призначення”, – написала вона у Twitter.

Інший член Палати представників, республіканець Джек Бергман з Мічигану також підтвердив операцію в неділю, написавши у Twitter: “Американські військові вивели з експлуатації ще один “об’єкт” над озером Гурон”.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.

The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.

I appreciate the decisive action by our fighter pilots.

The American people deserve far more answers than we have.

— Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023