Аргентина, Мексика, Гватемала и Филиппины заявили о срыве поставок вакцины от коронавируса из России

Некоторые страны уже требуют назад свои авансовые платежи. Аргентинская национальная газета La Nacion опубликовала письмо советника президента страны Сесилии Николини в адрес первого заместителя гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолия Бравермана.

В нем поднимался вопрос задержек поставки второго компонента Sputnik V в республику, пишет Сyprus Daily News.

С начала общенациональной кампании вакцинации Аргентина получила в общей сложности 11,8 миллионов доз российской вакцины из планируемых 30 миллионов. При этом 9,3 миллионов пришлись на первую дозу и только 2,49 миллиона — на вторую.

Страна недополучила 5,5 миллионов доз первого компонента Sputnik V и 13,1 миллионов — второго.

К 10–11 июля в республике срочно ожидали поставки минимум 1 миллион доз второго компонента для вакцинации хотя бы пожилых людей. Но в партии, которая поступила с задержкой 13 июля, было всего 550 тысяч доз.

Каждый пятый пожилой аргентинец ждет второго укола больше трех месяцев.

Аргентина питала надежду, что после разговора с участием министра здравоохранения и главы РФПИ ситуация исправится, «но стало еще хуже». «Мы в очень критической ситуации», — написала Николини.

Весь контракт находится под угрозой публичного расторжения.

Вопросы по зарубежным поставкам вакцины Sputnik V начали возникать несколько месяцев назад.

В июне Bloomberg сообщил, что в Мексике не могут дождаться второго компонента российской вакцины. Россия поставила в страну намного меньше первоначально плана в 7,4 миллионов доз в апреле и еще 16,6 миллионов в мае. Правительство Мексики заявило, что получило примерно 15 % от плана и обвинило Россию в невыполнении взятых обязательств.

В июне Гватемала, которая заключила с российской стороной контракт на покупку 16 миллионов доз вакцины на сумму около 6 миллиардов рублей, заявила, что ей было поставлено только 150 тысяч и попросила вернуть деньги.

До сих пор российскую вакцину ждут и на Филиппинах — там жаловались на задержку 50 тысяч доз второго компонента.

По подсчетам La Nation, РФПИ пообещало доставить почти 900 миллионов доз вакцины 69 странам мира. Справиться с таким объемом заказов Россия рассчитывала в том числе с помощью крупнейшего в мире производителя — Института сыворотки Индии (SII).

Но из-за беспрецедентно высокой новой волны и новых штаммов президент Индии Рам Натх Ковинд закрыл экспорт вакцин за рубеж.