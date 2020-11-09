Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Соглашение вступает в силу в полночь 10 ноября

Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 по Киеву. – Ред.) Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа», – написал он.

По словам Пашиняна, решение было принято им «в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают».

Он добавил, что убежден, что прекращение войны является лучшим из возможных решений в сложившейся ситуации и пообещал сообщить подробности в ближайшие дни.

«Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», – подчеркнул Пашинян.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. Боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которая поддерживает непризнанную «Нагорно-Карабахскую Республику продолжаются уже более месяца, несмотря на три заключенных за это время перемирия.

8 ноября Азербайджан заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.

Мы также сообщали, что из-за военных неудач армянских военных и потери стратегически важного города Шуша 17 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьера Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. // Сегодня

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Полный текст документа, который подписали лидеры России, Азербайджана и Армении:

«Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Украинская правда