Автомобіль в’їхав у натовп гостей на весіллі – двоє людей загинули і десять отримали поранення

У Канаді автомобіль в’їхав у натовп гостей на весіллі. В результату ДТП двоє людей загинули і десять отримали поранення.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.

Трагедія сталася у Ванкувері. Жінка близько 60 років, яка керувала автомобілем, різко набрала швидкість і врізалася в кількох людей, які були на весільній вечірці у дворі будинку.

Служба екстреної допомоги Британської Колумбії повідомила, що 11 машин швидкої допомоги та гелікоптер примчали до помешкання де трапилася ДТП.

Медики доправили до лікарні 10 осіб. У службі повідомили, що п’ятеро людей перебувають у стабільному стані, троє у важкому стані та двоє у критичному.