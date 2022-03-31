Азербайджан оголосив у міжнародний розшук російського депутата за заклик до ядерного удару по Баку

Опубликовано

Баку оголосив у міжнародний розшук по лінії Інтерполу голову комітету державної думи росії з економічної політики Михайла Делягіна за заклик до ядерного удару по Азербайджану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті азербайджанської Генпрокуратури.

Азербайджан оголосив у міжнародний розшук депутата держдуми рф за заклик «вдарити по Баку»

«28 березня 2022 року під час передачі, яка транслюється на телеканалі «россия-1», Михайло Делягін, відкрито закликавши до ведення агресивної війни проти Азербайджанської Республіки, виступив з провокаційною заявою про застосування тактичної ядерної зброї для знищення енергетичної інфраструктури та нафтової промисловості нашої країни», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Делягін також провів відповідне опитування громадської думки у соціальній мережі.

У Генеральній прокуратурі Азербайджану проводиться розслідування, оскільки висловлювання депутата визнані такими, що суперечать принципам співробітництва двох країн. У діяннях Делягіна виявлено ознаки порушення закону за трьома статтями КК — відкриті заклики через ЗМІ до ведення агресивної війни, погроза вчиненням акту тероризму; розпалювання національної ненависті.

Like

Метки:

Читайте также: