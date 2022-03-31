Азербайджан оголосив у міжнародний розшук російського депутата за заклик до ядерного удару по Баку

Баку оголосив у міжнародний розшук по лінії Інтерполу голову комітету державної думи росії з економічної політики Михайла Делягіна за заклик до ядерного удару по Азербайджану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті азербайджанської Генпрокуратури.

«28 березня 2022 року під час передачі, яка транслюється на телеканалі «россия-1», Михайло Делягін, відкрито закликавши до ведення агресивної війни проти Азербайджанської Республіки, виступив з провокаційною заявою про застосування тактичної ядерної зброї для знищення енергетичної інфраструктури та нафтової промисловості нашої країни», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Делягін також провів відповідне опитування громадської думки у соціальній мережі.

У Генеральній прокуратурі Азербайджану проводиться розслідування, оскільки висловлювання депутата визнані такими, що суперечать принципам співробітництва двох країн. У діяннях Делягіна виявлено ознаки порушення закону за трьома статтями КК — відкриті заклики через ЗМІ до ведення агресивної війни, погроза вчиненням акту тероризму; розпалювання національної ненависті.