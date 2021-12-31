Батька, який викинув двох дітей з 15-го поверху, та його коханку засудили до страти

Суд у Китаї засудив до страти жителя міста Чунцін Чжана Бо та його коханку Йе Ченчен. 27-річний Чжан, який розлучився зі своєю дружиною заради Ченчен, піддався її вмовлянням позбутися дітей. Ченчен відмовлялася виходити заміж за Чжана, не бажаючи, щоб він мав дітей від іншої жінки. Тієї ж думки дотримувалися і її батьки.

Як повідомляє видання Daily Mail, Йе погрожувала накласти на себе руки і під час одного з відео дзвінків почала різати собі вени. Злякавшись, Бо схопив дітей, які в цей момент були в нього вдома, і викинув їх з 15-го поверху. Дворічна дівчинка померла на місці. Однорічний хлопчик помер у лікарні від отриманих травм.

Чжан спочатку заявив, що спав, коли діти випали з вікна, і що його розбудили крики людей, які знайшли тіла на газоні. Однак пізніше він зізнався, що вони з Йе планували вбити малюків.

Колишня дружина Чжана Чен Мейлін розповіла, що опіку над дітьми було розділено. Дівчинка після розлучення мала залишитися з матір’ю, а хлопчик — з батьком. Однак у день вбивства ексчоловік попросив Чен дозволити йому взяти себе на день і доньку.

«У той момент, коли я почула, що моїх дітей насправді викинули з 15-го поверху їхній батько та його коханка, я не могла знайти слів, щоб описати свої почуття. Я не могла уявити, що відчули мої діти, доки летіли з 15-го поверху. Чи були вони у розпачі? Чи були вони налякані?», — сказала Мейлін.

Її колишній чоловік плакав у суді і вибачився за свої дії, тоді як його дівчина відкидала звинувачення на свою адресу.

Чжан був засуджений до страти за вбивство, Йе — за те, що змусила його вчинити злочин. Неясно, чи планують вони оскаржити рішення суду. // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»