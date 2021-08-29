Батьки виплатять дорослому сину $30 тисяч за те, що викинули його порноколекцію

Суд американського штату Мічиган задовольнив позов 43-річного чоловіка й зобов’язав батьків виплатити йому 30 441 долар компенсації за те, що вони викинули його колекцію порнографії.

Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що 43-річний Девід Веркінг подав позов проти своїх батьків у 2019 році. Чоловік заявив, що батьки порушили його право на власність.

Суд підтвердив, що позивач може вимагати компенсацію за втрачене майно. Крім того, батьки чоловіка мають сплатити 14 519 доларів за його адвоката.

Місцеве видання Mlive зазначає, що у 2016 році чоловік розлучився та переїхав до батьків на 10 місяців. Потім Веркінг з’їхав, але залишив свої речі.

Він сподівався, що батьки вишлють йому речі, але вони викинули колекцію порно і секс-іграшок. Ба більше, батько надіслав сину електронного листа, у якому повідомив цю новину й заявив, що зробив йому “велику послугу”. Крім того, батьки зазначили, що стурбовані його психічним станом.

За даними видання The Holland Sentinel, у колекції Веркінга було 1605 дисків і касет, а також 50 секс-іграшок. Усе це ледь помістилося у 12 коробок, ще у двох були секс-іграшки.

Позивач оцінив свою колекцію у 25,5 тисячі доларів, а найнятий експерт з оцінки порнографії визначив, що знищена колекція коштувала 30 441 долар. // Букви