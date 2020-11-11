Беларуский айтишник о встрече с омоновцами: Выстрелили в грудь сигнальной ракетой в упор, а потом судили

Олегу 43 года, 20 из которых он работает в ИТ. Писал игры, ещё когда был школьником. 26 октября Олег вместе со своей девушкой приехал на акцию солидарности к ПВТ на Купревича. Машину припарковал примерно в 12:55. Его задержали менее чем через десять минут. Нашей Нiве Олег рассказал, как в него стреляли сигнальной ракетой, а потом судили.

— Я даже не успел пикетировать, первое, что услышал от людей: «Бежит ОМОН». Мы были в такой лесополосе возле флагштоков, сначала было, может, человек 200, может, 300. Но люди бросились врассыпную, я ещё кричал, чтобы не бежали. В итоге там осталось человек 10. Моя девушка сделала вид, что говорит по телефону с заказчиком, поэтому её никто не трогал. Я сначала снимал всё на фото, а потом стал снимать видео.

На одном из видео видно, как омоновец появился из-за дерева и выстрелил буквально в упор в меня сигнальной ракетой [на видео момент выстрела виден как красная точечка в руках омоновца — «НН»]. Я смотрел немного не в ту сторону, поэтому не воспринимал его как угрозу, даже не успел сделать пару шагов назад или в сторону, — говорит Олег.

— Тот самый омоновец потом набросился на меня, повалил, к нему подбежал другой. Я сбросил омоновца, вскочил на ноги, в этот момент я решил выбросить телефон, тем более там были фото и видео с маршей, в которых я участвовал. Но так получилось, что телефон улетел ровно-ровно в флагшток, ударился в него и отрикошетил. Когда я его бросал, то он включил видео и заснял, как его подбирают омоновцы. Когда меня тянули, то еще надавали по почкам, видимо, ногами. Они всё еще продолжают болеть. Меня тянули не потому, что я упирался, а потому, что не мог идти, — рассказывает Олег.

И уточняет:

— Из ПВТ задержанных планировали везти в Первомайское РУВД, известное своими крутыми нравами, но люди блокировали дороги, создавали пробки и не давали возможности туда проехать. «Собирались везти в Заводское РУВД, но их там просто послали, сказали, что задержанные им не надо. В итоге увезли в Ленинское. Там всех вывели из бусика и оставили меня одного. Потребовали, чтобы я разблокировал телефон, мол, если его выбрасывал, то что-то запрещенное точно есть. Спрашивали, участвовал ли я в маршах, говорю, смотрите, там всё есть. А был ли 9 августа? Говорю, не был, сидел дома и возмущался. Мне кажется, что они ищут каких-то организаторов, какую-то секретную информацию, но поскольку ничего не нашли, то повели в участок, — вспоминает он. Травмы от сигнальной ракеты. Фото Наша Нива.

Олег рассказывает, что в милиции к нему относились более-менее нормально, кто-то из сотрудников вызвал скорую помощь, когда увидел, что куртка вся порвана от выстрела и в целом он чувствует себя не очень хорошо. Скорой не было около 2,5 часа, так как бригада была на ковидных вызовах. Всё это время Олег простоял на ногах. К нему часто подходили сотрудники милиции, но когда слышали, что скорая уже вызвана, то теряли интерес. Примерно в 6 вечера мужчину отвезли в больницу скорой помощи.

— У меня ожог 2% тела, целую неделю находился на обезболивающих, без них было бы очень тяжело. Постоянно ездил на перевязки, все еще не зажило, — говорит Олег.

В справке было записано: «Многочисленные осколочные огнестрельные ранения в области груди и плеча, термический контактный ожог».

Тем не менее Олега отпустили домой. На следующее утро ему позвонили из Первомайского РУВД с вопросом, про огнестрельную рану, мол, мы бы хотели расследовать дело и узнать, кто в вас стрелял. Айтишник на это рассмеялся и сказал, что знает, кто стрелял. Милиционеры удивились, но выслушали историю, правда, после этого уже не перезванивали.

После всего этого Олега ещё и судили. Процесс назначили на 5 ноября в суде Ленинского района. В суд мужчина пришёл в той же одежде, в которой был на момент задержания, в порванной куртке, которая ещё пахла порохом. На суде от милиции выступал свидетель «Зайцев С. Н.», который даже не знал, где точно находится ПВТ. Свидетельства девушки айтишника зачислены не были, так как она была в наушниках, поэтому могла не слышать точно, что происходило.

Против Олега велись два административных дела — по статьям 23.34 и 23.4. по обоим протоколам он получил по 10 (270 рублей) базовых величин.

— Если бы сразу дали 15 суток, то сегодня бы как раз вышел на свободу, а так повезло даже, — грустно улыбается Олег. На протяжении скольких лет Беларусь пыталась стать ИТ-столицей нашего региона, но такая жёстокость против айтишников, выражающих своё несогласие с действиями властей, больно бьёт по имиджу страны в мире.