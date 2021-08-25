Белорусские киберпартизаны обнародовали базу данных белорусских правоохранительных органов

Противники правительства Лукашенко в Беларуси заявили, что они осуществили дерзкую хакерскую атаку, в результате которой были скомпрометированы десятки баз данных полиции и министерства внутренних дел в рамках действий по свержению режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Белорусские киберпартизаны (Cyber ​​Partisans), как называют себя хакеры, за последние недели обнародовали фрагменты огромного массива данных, который, по их словам, включает некоторые из самых секретных полицейских и правительственных баз данных страны.

Информация содержит списки предполагаемых полицейских информаторов, личную информацию о высших правительственных чиновниках и шпионах, видеозаписи, собранные с полицейских дронов и центров содержания под стражей, и секретные записи телефонных звонков из правительственной системы прослушивания телефонных разговоров, согласно интервью с хакерами и документам, рассмотренным Bloomberg.

Среди попавших в сеть документов — личные данные о ближайшем окружении Лукашенко и офицерах спецслужб. Кроме того, есть статистика смертности, указывающая на то, что в Беларуси от Covid-19 умерло на тысячи человек больше, чем публично признало правительство, о чем говорится в документах.

В интервью и социальных сетях хакеры заявили, что они также взломали более 240 камер видеонаблюдения в Беларуси и готовятся отключить правительственные компьютеры с помощью вредоносного программного обеспечения под названием X-App.

Министерство внутренних дел Беларуси не комментирует ситуацию. 30 июля глава службы безопасности КГБ страны Иван Тертель в своем выступлении по государственному телевидению заявил, что имели место «хакерские атаки на личные данные» и «систематический сбор информации», в чем он возложил ответственность за это на «иностранные спецслужбы», сообщает местный новостной сайт Zerkalo.io.

Хотя непосредственные последствия взлома пока не ясны, эксперты говорят, что они могут быть значительными вдолгосрочной перспективе, от подрыва правительственных заявлений до поддержки международных усилий по санкциям или судебному преследованию Лукашенко и его пособников. «Если когда-нибудь Лукашенко предстанет перед судом в Международном трибунале за совершенные им и его режимом преступления против человечности, то эти записи будут невероятно важны», — говорит Таня Локоть, доцент Дублинского городского университета, специализирующаяся на протестах и ​​проблемах цифровых прав в Восточной Европе.

Николай Кванталиани, белорусский эксперт по цифровой безопасности, сказал, что данные, предоставленные киберпартизанами, показывают, «что официальные лица знали, что они нацелены на невинных людей, и применяли против них силу без всяких причин». В результате, по его словам, «все больше людей перестают верить пропаганде» государственных СМИ, которые замалчивали факты насилия со стороны полиции во время антиправительственных демонстраций в прошлом году.

Хакеры объединились с группой BYPOL, созданной бывшими белорусскими полицейскими, которые дезертировали после спорных выборов Лукашенко в прошлом году. После выборов последовали массовые демонстрации, и некоторых сотрудников полиции обвинили в пытках и избиении сотен граждан в ходе жестоких репрессий.

Александр Азаров, бывший подполковник милиции Беларуси, который возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, сказал, что ушел с работы в прошлом году после того, как стал свидетелем фальсификации выборов и насилия со стороны полиции. Он переехал в Польшу и присоединился к BYPOL, который, по его словам, работал с Cyber ​​Partisans примерно с конца прошлого года. Азаров сказал, что информация, которую обнародовали хакеры, является достоверной и что BYPOL планирует использовать ее для привлечения к ответственности коррумпированных полицейских и правительственных чиновников.

По словам Азарова, прослушанные телефонные разговоры, полученные хакерами, показали, что министерство внутренних дел Беларуси шпионило за широким кругом людей, в том числе за офицерами полиции — как старшими, так и рядовыми — а также должностными лицами, работающими с генеральным прокурором. По его словам, в записях также содержатся аудиодоказательства командиров полиции, отдавших преступные приказы о применении силы против протестующих.

«Мы тесно сотрудничаем с киберпартизанами. Информация от них очень важна для нас», — сказал Азаров. «Они взломали большую часть основной базы данных полиции и обнародовали всю информацию, включая информацию из отдела прослушивания телефонных разговоров службы безопасности, самого секретного отдела белорусской полиции».

«Мы обнаружили, что они прослушивали самых известных сотрудников правоохранительных органов», — сказал он. «И теперь мы можем слушать их и понимать, что их приказы были преступны и направлены против невинных людей». Азаров сказал, что группа надеется использовать эту информацию для введения санкций против белорусских чиновников в ЕС и США; ранее в этом месяце и США, и Великобритания объявили о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко.

Во время других беспорядков последних лет хакеры-активисты, взламывали правительственные компьютеры. Во время «арабской весны» 2011 года хакеры, связанные с коллективом Anonymous, провели распределенные атаки отказа в обслуживании, чтобы вывести из строя правительственные веб-сайты в Тунисе и Египте. Тем временем в Турции марксистская хакерская группа под названием RedHack взломала полицейские, корпоративные и правительственные базы данных в результате серии атак, организованных в период с 2012 по 2014 год. В 2016 году в Украине была сформирована группа хакеров, назвавшаяся Украинским кибер-альянсом, для противодействия российской агрессии. Украинцы взломали сервера Минобороны России и электронную почту предполагаемых российских боевиков и пропагандистов.

Габриэлла Коулман, профессор Университета Макгилла и эксперт по хактивизму, сказала, что высокоорганизованные и настойчивые взломы Cyber ​​Partisans в сочетании с их сотрудничеством с бывшими полицейскими выделяют их среди других групп, чьи действия часто носят хаотичный и экспериментальный характер. «Я не думаю, что есть много параллелей с этим, — сказала Коулман. «Их атаки такие изощренные и действуют на нескольких уровнях, я таких нигде не видела ранее, кроме как в фильмах».

Представитель Cyber ​​Partisans, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, сказал в интервью, что в группу входят около 15 человек, трое или четверо из которых сосредоточивают свои усилия на том, что он назвал «этичным взломом» компьютеров белорусского правительства. Остальные работают над анализом данных и другими задачами, — сказал он. По словам пресс-секретаря, большинство участников группы — граждане Беларуси, которые работают в сфере информационных технологий, а некоторые работали над так называемым тестированием на проникновение, методом оценки безопасности компьютеров и сетей путем моделирования атаки на них.

Ранее в этом году филиал группы получил физический доступ к правительственному объекту Беларуси и проник в компьютерную сеть, находясь внутри, сказал представитель. По его словам, это заложило основу для того, чтобы в дальнейшем группа могла получить дополнительный доступ, поставив под угрозу некоторые из наиболее важных баз данных министерства. По словам представителя компании, украденный материал включает архив тайно записанных телефонных разговоров, который составляет от 1 до 2 миллионов минут аудио.

Хакеры объединились в сентябре 2020 года после фальсификации президентских выборов. Судя по скриншотам, просмотренным Bloomberg News, их первоначальные действия были небольшими и символичными. Они взламывали государственные новостные сайты и вставляли видеоролики, показывающие сцены жестокости полиции. Они скомпрометировали список «самых разыскиваемых» милицией, добавив в него имена Лукашенко и его бывшего министра внутренних дел Юрия Караева. Также они испортили правительственные веб-сайты с помощью красно-белых национальных флагов, которые протестующие предпочитают официальному белорусскому красно-зеленому флагу.

Эти первоначальные взломы привлекли внимание к делу Cyber ​​Partisans других хакеров, и по мере их роста группа становилась все более смелой в отношении масштабов своих кибератак. Представитель заявил, что его цель — защитить суверенитет и независимость Беларуси и, в конечном итоге, отстранить Лукашенко от власти.

Франак Вячорка, старший советник лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской, сказал, что хакеры участвовали в «ненасильственном сопротивлении».

«Когда люди сталкиваются с террором и репрессиями, они не могут защитить себя оружием. Они могут защитить себя творчески», — сказал Вячорка.

Имена и адреса правительственных чиновников и предполагаемых информаторов, полученные хакерами, были переданы белорусским веб-сайтам, включая Blackmap.org, которые стремятся «назвать и опозорить» людей, сотрудничающих с режимом и его усилиями по подавлению мирных протестов. По словам Вячорки, это создает определенные трудности для чиновников, работающих на режим Лукашенко.

«Это оказывает на них давление», — сказал Вячорка. «Создает трещины в правительстве и ощущение, что вы не можете никому доверять, когда находитесь в системе».

Cyber ​​Partisans заявили, что они работают с другими группами, чтобы продолжить взлом правительственной инфраструктуры. Они продвигаются к тому, что они называют Моментом Икс, — периодом, когда компьютерный саботаж будет сочетаться с физическим бунтом на улицах, что, как надеется группа, приведет к свержению режима Лукашенко.

Азаров, бывший подполковник полиции, преследует ту же цель, работая с BYPOL над созданием «секретной белорусской армии», — сказал он. «Мы строим конструкции внутри, и однажды мы будем готовы сменить власть, уничтожив режим».

internetua.com по материалам: Bloomberg