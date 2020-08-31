Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на «скорой» увезли из РУВД

Игроку команды «Крумкачы» Сергею Козеке сломали позвонок и повредили почки. Его одноклубнику повезло больше

Стало известно о состоянии здоровья белорусских футболистов, которых накануне избил ОМОН. Напомним, игроки минского клуба «Крумкачы» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны силовиками, хотя, как заявляют в клубе, они не принимали участия в протесте. Футболистам вменяют «повреждение милицейского микроавтобуса».

По данным белорусской «Трибуны», ночью Сергея Козеку из Ленинского РУВД Минска в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь. У футболиста перелом третьего позвонка, а также повреждены почки. Его одноклубнику Павлу Рассолько досталось не так сильно.

«Вечером Пашу хотели увезти на Окрестина, но все-таки оставили в РУВД, потому что сегодня будут продолжены следственные действия, – рассказал директор «Крумкачей» Олег Давидович. – А Сергея Козеку ночью перевезли в 4-ю больницу. Но пока даже не знаю, оставили там или привезли обратно в РУВД. Паше не так сильно досталось: отдубасили по заднему месту только. Сергею больше. Так же при задержании кому-то разбили телефон, а кому-то часы»

«Адвокат сказал, что сегодня их должны отпустить, потому что мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали в инциденте с милицейской машиной. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили, и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте», – добавил директор «Крумкачей»

Отметим, что неделю назад игроки «Крумкачей», включая Козеку и Рассолько, вышли на матч с «Химиком» в футболках с надписью «Мы с народом». // Сегодня