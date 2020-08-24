Белорусы «в добровольном порядке» ломанутся испытывать на себе «путинскую» вакцину от коронавируса?

Граждане Беларуси будут участвовать в третьем этапе тестирования вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

В понедельник, 24 августа, состоялся очередной телефонный разговор между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Отмечается, что президенты обсудили вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Они договорились о том, что граждане Беларуси «в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации».

Кроме того, Беларусь должна стать первой страной, куда эта вакцина будет экспортироваться.

Напомним, Россия утверждает, что разработала «первую в мире вакцину» против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки. // LB.ua